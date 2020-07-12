В Иране заявили, что самолет "МАУ" приняли за вражеский объект из-за сбоя в системе

Остатки самолета "МАУ", который сбили в Иране Фото из открытых источников

В комплексе ПВО были нарушены настройки

В гражданской авиации Ирана заявили, что в комплексе противовоздушной обороны (ПВО) были нарушены настройки из-за того, что его перемещали. Это могло привести к погрешности в данных при обнаружении самолета МАУ. Об этом говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

Как отмечается, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" система ошибочно определила, как объект, который движется в сторону Тегерана. Отметим, воздушное судно вылетало из иранской столицы, а не наоборот.

Кроме этого, в Иране заявили, что между комплексом ПВО и центром не произошел обмен данными. В результате оператор распознал пассажирский самолет как вражескую цель. После этого, не получив ответа от координационного центра ПВО, запустил первую ракету по самолету, а потом вторую.

Напомним, 8 января 2020 года самолет МАУ был сбит иранскими военными неподалеку от аэропорта Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

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Также недавно Иран направил во Францию "черные ящики" сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" для расшифровки. Отмечается, что в этом процессе примут участие и украинские специалисты.