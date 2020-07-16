В институте Шалимова впервые провели трансплантации печени и почек от умершего донора

Институт Шалимова Фото из открытых источников

В Киевском институте им. А. Шалимова одновременно провели три трансплантации органов от умершего донора. По словам заместителя главного врача по хирургии института Шалимова Сергея Бочарникова, одна операция - по трансплантации печени, и две - почек.

Сотрудник отделения трансплантации печени Александр Остапишен рассказал, что сначала происходит гипатектомия - то есть удаление больной печени.

"После того, как это сделают на ее место трансплантируют новый орган, который был доставлен от трупного донора",- отметил он.

Такая операция может длиться до 16 часов, рассказывают врачи.

"Это технически сложная операция, суть ее заключается в том, что пораженную печень реципиента, то есть больного человека - заменяют на здоровый орган", - рассказал старший научный сотрудник отделения трансплантации и хирургии печени Денис Федоров.

"Пересаживается почка - мужу 34 года, который болеет почечной недостаточностью. А в соседней операционной - женщина 31 год которая также болеет почечной недостаточностью и ей тоже проводят трансплантацию почки", - рассказал Бочарников.

Все три пересадки были успешны. Врачи рассказывают: на такие операции ждут немало пациентов.

"Нормативная база, к сожалению, не совсем полностью у нас сформирована для того, чтобы проводились такие операции. Здесь всегда в нас готовы проводить такие операции, но есть проблема с трупными донорами. Поэтому, к сожалению, не так часто они проводятся", - отметил Бочарников.

Трансплантация от умершего донора - разрешенная законом. Но, жалуются врачи, массово проводить такие операции - мешает несовершенное законодательство, а еще - неоднозначная реакция общества.