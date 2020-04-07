В Хмельницкой области прошли испытания отечественного оборудования для дезинфекции медиков

Разработала оборудование компания, занимающаяся производством сельхозтехники

Рамка для дезинфекции Сайт города Шепетовка

В городе Шепетовка Хмельницкой области компания A3Tech, специализирующаяся на сельскохозяйственном машиностроении, создала и предложила оборудование для дезинфекции медиков. Об этом говорится на сайте города.

Согласно сообщению, механизм работы оборудования заключается в обработке медицинского персонала на выходе из места инфекционного отделения или места обсервации, куда медик заходит в защитном костюме. Оборудование представлено рамкой, которая работает согласно принципу туманообразования. Эта технология широко используется в оборудовании теплиц. Таким образом, проход через рамку предотвращает вынос вируса из помещения.

Как отмечается, рамка является обшитой металлической конструкцией, спроектированной с деталей предназначенных для теплиц. Пол оборудован поролоном для обработки обуви дезинфицирующим жидкостью. Машина оснащена капельной трубкой небольшого диаметра, туманообразовательными форсунками и электронасосом.

Особенность конструкции обеспечивает 100% обработки со всех сторон. Запуск рамки происходит дистанционно с пульта. Кроме этого, разработан второй вариант, когда рамка оснащена датчиком движения. Время обработки регулируется в диапазоне от 2 до 30 сек. Сейчас компания ждет рекомендаций от Минздрава относительно возможностей применения разработки, поскольку необходимо мнение экспертов-вирусологов.

Известно, что первые экспериментальные испытания оборудования прошли в Шепетовской больнице, где медики смогли самостоятельно установить оборудование, поскольку в больнице введен карантин. Первая рамка была спроектирована за 3 дня, в то же время в самой компании уверяют, что за день можно производить до 50 шт.

По расчетам разработчиков, рамка способна работать 5-6 часов без питания, с баком 15 л. Такого объема достаточно на 500-600 обработок в среднем. Цена такого оборудования 15 тыс. грн.

Напомним, по состоянию на 09:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровел.