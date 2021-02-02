live
Новости » Общество Читати новину українською

В Хмельницкой области нашли остатки трипольского поселения

Остатки керамики, которые нашли во время раскопок Укринформ

Находки могут свидетельствовать о расположении в регионе ранее дворцово-паркового комплекса Карвицких-Валевских

В Хмельницкой области на окраине города Полонное археологи нашли керамику эпохи энеолита и бронзы, которая может свидетельствовать о размещении там ранее дворцово-паркового комплекса Карвицких-Валевских середины XIX века. Об этом сообщил член Международной организации защиты памятников и достопримечательностей Сергей Шпаковский, передает Укринформ

Как отмечается, сам дворец уже потерян, однако там осталось два хозяйственных здания и более 50 дубов, которым до 200 лет. До этого момента не было информации о таком поселении на окраине городка. 

Укринформ

В связи с этим Сергей Шпаковский вместе с археологами Сергеем Маярчуком и Владимиром Захарьевым подготовили заключение с результатами экспедиции, которое планируют передать в городской совет. Археологи требуют от депутатов перед распайкой территории провести там археологические исследования.

Новости по теме: На месте крепости в Каменце-Подольском обнаружили трипольское поселение

"Там можно разработать культурные креативные проекты по развитию этого места, в частности исследовать фундамент, а это работа археологов, провести геосканирование территории, поставить информационные знаки о том, что там действительно был дворец. Можно восстановить и сам парк", - отметил Шпаковский. 

Новости по теме: Европейские ученые заявили, что раскрыли тайну исчезновения Трипольской культуры

Напомним, ранее украинские археологи отыскали нашейное украшение, весом 544 г, которая стала крупнейшей золотой находкой Закарпатской области. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Параллельно с нормандским": Зеленский выступил за создание еще одного формата переговоров Как остановить агрессию РФ - на 100% не знает никто, - Зеленский Зеленский о Донбассе: Санкциями жизни людей не вернешь Сутки на Донбассе: НВФ девять раз нарушили режим "тишины"
Loading...

программы канала ZIK

Референдум по Донбассу и Крыму. Санкции против Китая. Рейтинги партий | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Жизнь без газа.
Литературная цензура. Крутое пике
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Приостановление турборежима. Санкции на китайских инвесторов. Страна на грани | Ток-шоу