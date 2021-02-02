В Хмельницкой области нашли остатки трипольского поселения

Остатки керамики, которые нашли во время раскопок Укринформ

Находки могут свидетельствовать о расположении в регионе ранее дворцово-паркового комплекса Карвицких-Валевских

В Хмельницкой области на окраине города Полонное археологи нашли керамику эпохи энеолита и бронзы, которая может свидетельствовать о размещении там ранее дворцово-паркового комплекса Карвицких-Валевских середины XIX века. Об этом сообщил член Международной организации защиты памятников и достопримечательностей Сергей Шпаковский, передает Укринформ.

Как отмечается, сам дворец уже потерян, однако там осталось два хозяйственных здания и более 50 дубов, которым до 200 лет. До этого момента не было информации о таком поселении на окраине городка.

Укринформ

В связи с этим Сергей Шпаковский вместе с археологами Сергеем Маярчуком и Владимиром Захарьевым подготовили заключение с результатами экспедиции, которое планируют передать в городской совет. Археологи требуют от депутатов перед распайкой территории провести там археологические исследования.

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"Там можно разработать культурные креативные проекты по развитию этого места, в частности исследовать фундамент, а это работа археологов, провести геосканирование территории, поставить информационные знаки о том, что там действительно был дворец. Можно восстановить и сам парк", - отметил Шпаковский.

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Напомним, ранее украинские археологи отыскали нашейное украшение, весом 544 г, которая стала крупнейшей золотой находкой Закарпатской области.