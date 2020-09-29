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В Херсонской области почти тысяча домов остались без газа

Последствия непогоды в Херсонской области ГСЧС

Местная газовая сеть была повреждена в результате непогоды

В Херсонской области из-за сложных погодных условий (дождь, сильный шквалистый ветер) без газоснабжения остались 903 абонента. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

По предварительной информации, в поселке Большая Александровка Херсонской области непогода повредила 239 жилых домов, СОШ №1 и здания АО "Херсонгаз".  

"Продолжается ремонт местной газовой сети (без газоснабжения 903 абоненты). Повреждено лесных насаждений на площади 151 га", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что жертв и пострадавших в результате непогоды нет. Всего спасателями было убрано 131 поваленное дерево (осталось убрать еще 20) и 3 электроопоры.

Напомним, накануне в поселке городского типа Великая Александровка Херсонской области сильный ветер и ливни повредили кровли зданий, а также трубы местной газовой сети.

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