В Херсоне владельцы баров и ресторанов перекрыли Антоновский мост

Акция предпринимателей в Херсоне Фото из открытых источников

Губернатор Херсонской области Юрий Гусев попросил правительство пересмотреть ограничения

Из-за запрета на работу баров и ресторанов после 23:00, предприниматели заблокировали работу Антоновского моста. Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

В частности, люди недовольны, что теперь ресторанам и барам нельзя работать с 23:00 до 7:00.

В свою очередь, губернатор Херсонской области Юрий Гусев попросил правительство пересмотреть ограничения, акцентируя, что статистика в области приемлемая для работы заведений после 23:00.

Кроме того губернатор пригласил предпринимателей в городскую администрацию и попытался объяснить, что хочет защитить владельцев заведений, после чего попросил не создавать больше подобных проблем.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины постановил уравнять время работы ночных клубов и учреждений культуры до 23:00.