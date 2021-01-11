В Херсоне проходит митинг против повышения тарифов на газ

Фото из открытых источников

На акцию протеста пришли около 100 человек

В Херсоне, возле АО "Хесонгаз", проходит митинг против повышения тарифов на газ и его поставки. Об этом сообщил корреспондент в эфире ZIK.

Как отмечается, на акцию протеста пришли около 100 человек, однако народ еще продолжает собираться. Митинг был анонсирован на 11:00.

Сами митингующие уверяют, что вынуждены были выйти на акцию протеста, потому что боятся получать новые платежки за отопление, ведь предыдущие едва имели возможность платить.

За порядком возле АО "Хесонгаз" следят несколько десятков правоохранителей.

Напомним, вчера, в поселке Высокий Харьковского района местные жители вышли на протест из-за высоких тарифов на коммунальные услуги. Примерно полсотни людей держали в руках плакаты "STOP геноцид", "Люди - не быдло", и "Нет тарифогеноциду".

Позже к акции протеста присоединились жители города Люботин, которые перекрыли трассу Харьков-Киев.

К слову, недавно в Украине повысили тарифы на тепло для населения для 23 теплоэлектростанций. Кроме того, выросла стоимость электроэнергии.

Однако, в Министерстве социальной политики заверили, что ряд украинцев, которые получают субсидию, никоим образом не почувствуют повышения коммунальных тарифов.