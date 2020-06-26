В Херсоне мэр поздравил горожан с годовщиной заявления ОУН о сотрудничестве с Гитлером

Поздравление мэра Херсона с годовщиной присяги ОУН Гитлеру Фото из открытых источников

На рекламных щитах города появилась вырезка из газеты ОУН "Самостийная Украина" от 10 июля 1941

Херсонский мэр Владимир Миколаенко поздравил горожан с годовщиной "провозглавшения Украинского государства" 30 июня 1941 года, в котором заявлялось о тесном сотрудничестве с Гитлером, сообщает "Страна" со ссылкой на пользователей соцсетей.

Так, на рекламных щитах города появилась вырезка из газеты ОУН "Самостийная Украина" от 10 июля 1941, где опубликован данный акт.

Третья статья акта гласит: "Воссозданное Украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации".

Отметим, что данный акт был провозглашен сторонниками Степана Бандеры в ОУН. Однако сделано это без согласования с немцами, которые из-за такого самоуправства приказали забыть об этом акте. И как таковой он остался на бумаге. Впоследствии члены ОУН (в основном, из той части, которая ориентировалась на другого лидера организации Мельника) были широко задействованы в работе органов оккупационной администрации нацистов.

Напомним, недавно лидер ОУН Коханивский получил условное наказание за погромы российских банков.