В Харьковской области закрыли на карантин психоневрологический интернат из-за вспышки COVID-19

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Коронавирус подтвердили в пяти подопечных заведения

В Харьковской области на карантин закрыли Малыженский психоневрологический интернат, где COVID-19 подтвердили среди пациентов. Об этом сообщил в Facebook директор департамента соцзащиты населения Харьковской обладминистрации Юрий Шпарага.

По его словам, в заведение, где насчитывается 139 подопечных и 62 лица обслуживающего персонала, ограничили доступ посторонних людей. В то же время Шпарага заверил, что интернат обеспечен всеми необходимыми средствами, и лекарствами в частности.

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Как отмечается, пять человек, в который тест показал положительный результат, с 12 августа на самоизоляции в отдельном помещении. У них болезнь протекает бессимптомно.

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Напомним, ранее в Винницкой области обнаружили вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 среди сотрудников и пациентов Яришевского психоневрологического дома-интерната.