В Харьковской области разоблачили механизм финансирования самопровозглашенных республик "Л/ДНР"

Деньги, изъятые во время обыска Facebook-страница СБУ

По результатам обысков было изъято более 2,3 миллиона российских рублей

Служба безопасности Украины разоблачила механизм финансирования самопровозглашенных республик "Л/ДНР" из-за аферы с соцвыплатами в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, преступную схему организовала жительница Донецкой области. В частности, она за денежное вознаграждение предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в необоснованной выплате пенсий и других видов государственной социальной помощи.

"При содействии работников фейковых правоохранительных органов и органов социальной защиты квазиреспублик злоумышленница оформляла документы на граждан, которые постоянно проживают в ОРДЛО. Среди них правоохранители обнаружили боевиков террористических организаций "Л/ДНР", а также умерших лиц", - говорится в сообщении.

Во время следствия было установлено, что часть прибыли злоумышленница передавала представителям так называемых "МГБ Л/ДНР".

По результатам обысков у злоумышленницы были изъяты документы с доказательствами противоправной деятельности, а также свыше 2,3 миллиона российских рублей.

В настоящее время решается вопрос относительно сообщения фигурантке о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Напомним, ранее СБУ блокировала незаконное перемещение в Россию военного оборудования.