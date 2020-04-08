В Харьковской области проверяют 32 подозрения на COVID-19

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Среди подозрений 15 человек госпитализированы и 15 - на самоизоляции

В Харьковской области ожидаются результаты исследования 32 подозрений на COVID-19. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в Facebook.

"За последние сутки в нашей области подтвердилось еще 4 подозрения. 2 подозрения за последние сутки было опровергнуто. Итак, мы официально имеем 5 подтвержденных случаев и 3 опровергнуты подозрения. Ожидают подтверждения подозрения 32 (из них за последние сутки новых – 6)", - написал Кучер.

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По его словам, среди больных лиц 3 госпитализированы, 2 находятся в самоизоляции.

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Среди подозрений 15 человек госпитализированы и 15 - на самоизоляции.

Чиновник добавил, что сейчас в области зафиксировано два летальных случая, в которых коронавирус не подтвержден. По его словам, в ближайшее время эти подозрения будут сняты с учета.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальные, 35 пациентов выздоровели.