В харьковской компании "БиоЛик" показали заявку в Минздрав Украины на регистрацию вакцины "Спутник V"

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В понедельник в Министерстве здравоохранения заявили, что харьковская фармкомпания "БиоЛик" не подавала документов на регистрацию вакцин от коронавируса. В "БиоЛике" сообщили, что заявка была подана.

Соответствующие документы (заявка плюс квитанция о ее почтовом отправлении) и комментарий пресс-службы компании опубликованы на ее сайте.

"В связи с многочисленными запросами администрация АО "БиоЛик" сообщает, что 31.12.2020 г. на адрес Минздрава Украины нами действительно была отправлена заявка о государственной регистрации лекарственного средства - вакцины "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутника V" - Ред.), комбинированной векторной вакцины для профилактики короновирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ "НИЦЕМ им. Н.Ф. Гамалеи", МЗ РФ", - говорится в сообщении.

Отметим, о том, что предприятие "БиоЛик" подало документы на регистрацию "Спутника V" в Украине, стало известно 2 января.

Ранее сообщалось, что на мощностях "БиоЛика" были произведены первые тестовые разливы вакцины.