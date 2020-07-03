В Харькове ужесточили карантин

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В городе закрыли кинотеатры и ограничили работу кафе

В Харькове с 3 июля частично усилили карантинные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Как отмечается, с 28 по 30 июня среди жителей Харькова обнаружили 233 случая заболевания COVID-19. В связи с этим на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение усилить карантин в городе.

В частности, в городе запретили работу кинотеатров. Также была ограничена работа заведений общественного питания (кафе, рестораны и т. д.) до 22:00.

Кроме этого, если у заведения нет летней площадки или его территория меньше 50 квадратных метров, то такая организация может работать только на доставку заказов на вынос.

"Все другие карантинные меры, принятые ранее, также продолжают действовать. В частности, в метро, общественном транспорте и супермаркетах горожане могут находиться только в защитных масках", - отметил заместитель городского головы Игорь Терехов.

Также комиссия запретила проводить в городе мероприятия с участием более 10 человек.

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К слову, за соблюдением карантинных ограничений приказали следить сотрудникам Нацполиции вместе с главами администраций районов.

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что даже когда в Украине показатель будет больше, чем 60 активных больных COVID-19 на 100 тыс. населения, власть не планирует возвращаться к тотальному строгому карантину.