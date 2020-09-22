В Харькове увольняются врачи из-за наплыва пациентов с СОVID-19

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Заведение рассчитано на 100 пациентов, но в течение 16-18 сентября в больницу поступило уже 96 пациентов

В опорные больницы № 25 в Харькове 25 медиков написали заявления на увольнение из-за интенсивного наплыва пациентов с коронавирусной болезнью. Об этом заявила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан в комментарии "Суспільному".

"25 человек на сегодняшний день подали заявления на увольнение, я разговаривала с главным врачом. Он с ними работает, обсуждает, просит остаться, потому что у нас нет другого выхода. Кадров нет. Медицинских кадров, которые нам сегодня нужны, в том количестве, их на сегодня нет", – сообщила Горбунова-Рубан.

По ее словам, заведение рассчитано на 100 пациентов, но в течение 16-18 сентября в больницу поступило уже 96 пациентов.

Сейчас в заведении не хватает медсестер, анестезиологов и терапевтов.

"Люди, которые должны работать с COVID больными, понимают, что они могут заболеть. Они пишут заявления, потому что им страшно за себя, за своих близких", – сказала заместитель мэра.

В свою очередь, в городской администрации говорят, что со своей стороны подготовились к наплыву больных как смогли. Однако для медработников начало работы с больными было большим стрессом и нагрузкой.

"Персонал был согласен работать до тех пор, пока не попал в сам процесс", – заметила Светлана Горбунова-Рубан.

Пока врачей будут просить остаться на своих рабочих местах.

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Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 2 884 новых случая коронавируса, 1 717 пациентов побороли болезнь, а 59 человек умерло.