live
Новости » Общество Читати новину українською

В Харькове увольняются врачи из-за наплыва пациентов с СОVID-19

В Киеве за сутки обнаружили еще 270 больных коронавирусом

 Фото из открытых источников

Заведение рассчитано на 100 пациентов, но в течение 16-18 сентября в больницу поступило уже 96 пациентов

В опорные больницы № 25 в Харькове 25 медиков написали заявления на увольнение из-за интенсивного наплыва пациентов с коронавирусной болезнью.  Об этом заявила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан в комментарии "Суспільному".

"25 человек на сегодняшний день подали заявления на увольнение, я разговаривала с главным врачом. Он с ними работает, обсуждает, просит остаться, потому что у нас нет другого выхода. Кадров нет. Медицинских кадров, которые нам сегодня нужны, в том количестве, их на сегодня нет", – сообщила Горбунова-Рубан.

По ее словам, заведение рассчитано на 100 пациентов, но в течение 16-18 сентября в больницу поступило уже 96 пациентов. 

Сейчас в заведении не хватает медсестер, анестезиологов и терапевтов.

"Люди, которые должны работать с COVID больными, понимают, что они могут заболеть. Они пишут заявления, потому что им страшно за себя, за своих близких", – сказала заместитель мэра.

В свою очередь, в городской администрации говорят, что со своей стороны подготовились к наплыву больных как смогли. Однако для медработников начало работы с больными было большим стрессом и нагрузкой.

"Персонал был согласен работать до тех пор, пока не попал в сам процесс", – заметила Светлана Горбунова-Рубан.

Пока врачей будут просить остаться на своих рабочих местах.

Новости по теме: У замминистра культуры подтвердили коронавирус

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 2 884 новых случая коронавируса, 1 717 пациентов побороли болезнь, а 59 человек умерло.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Военные учения в Черном море, новые ограничения в красной зоне и мера пресечения нардепу Юрченко: Главное за 21 сентября Новое карантинное зонирование по Украине: Что запрещено "красным" и "зеленым" Новое карантинное зонирование по Украине, арест подозреваемого в нападении на Балуха и попытка отравления Трампа: Главное за выходные Михайлово чудо: История, традиции празднования и запреты в этот день
Loading...

программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Падение гривны. Суд над Юрченко. Экологическая ситуация в Украине | Детали дня | 21.09.20
Михаил Погребинский | Ток-шоу
Произвол радикалов. Подготовка к местным выборам | Ток-шоу
Жизнь в кредит: проект бюджета-2021. Давление на СМИ | Ток-шоу
Глава дипломатии ЕС посетит Украину. Карантинные зоны. Электронный рецепт | #Новости | 21.09.20