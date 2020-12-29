В Харькове установили большую маску

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Маску установили в рамках акции, чтобы напомнить о важности психического здоровья в условиях COVID-19

В Харькове вслед за Киевом установили конструкцию в виде большой медицинской маски. Об этом сообщает "Суспільне".

"Инсталляцию в виде защитной маски установили на площади Свободы в Харькове. Проект призван привлечь внимание к ментально-психологическому здоровью во время пандемии COVID-19 и Национальной горячей линии психологической поддержки", - говорится в сообщении.

Отмечено, что над созданием маски работало около 20 человек. Установку изготовили за счет гранта Международной организации по миграции.

Такую же инсталляцию в этот день установили и в Киеве на Контрактовой площади.

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Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения рассказали, нужно ли носить маски и соблюдать социальную дистанцию после вакцинации от COVID-19.