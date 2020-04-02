В Харькове разоблачили поставки некачественных авиазапчастей на предприятия "Укроборонпрома"

Изъяты доказательства Facebook-страница СБУ

У фигурантов изъяли продукцию военного назначения и документацию с доказательствами противоправной деятельности

Контрразведка Службы безопасности Украины в Харькове блокировала схему поставок некачественных авиазапчастей предприятиям "Укроборонпрома". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Двое харьковчан организовали схему скупки узлов и агрегатов военных самолетов. Оборудования по их заказу воровали из военных частей Минобороны и оборонных предприятий. Подержаные агрегаты злоумышленники вместе со своими сообщниками косметически ремонтировали в кустарных условиях для дальнейшей перепродажи", - говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники осуществляли сбыт отремонтированных подержаных запчастей под видом новых через подконтрольные коммерческие фирмы предприятия государственного концерна "Укроборонпром".

Во время 8 обысков, у фигурантов изъяли продукцию военного назначения и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время решается вопрос относительно сообщения о подозрении злоумышленникам.

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