live
Новости » Общество Читати новину українською

В Харькове прощались с одним из курсантов, погибших в авиакатастрофе под Чугуевом

Церемония прощания с курсантом Вильховым, г. Харьков Укринформ

Дальше тело парня отправят во Львов, где его похоронят

Сегодня, 29 сентября, в Харькове прощались с одним из курсантов, погибшим в авиакатастрофе, которая произошла 25 сентября под Чугуевом. Трансляцию вел телеканал  ZIK.

Так, церемония началась в 09:00 у Мемориала Славы. Прощались с Виталием Вильховым, который выжил в самой катастрофе, но утром 26 сентября скончался в больнице. 

Церемония в целом длилась около 40 минут. Далее тело отправили во Львов, где парня должны похоронить. 

С другими погибшими в авиакатастрофе попрощаются только после того, как будет завершена идентификация тел.

Новости по теме: Появилось видео последних секунд полета и падения АН-26 под Харьковом

Напомним, вечером 25 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области разбился военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил, а недавно вышел из шокового состояния. Вскоре его могут выписать из госпиталя.

По данным Минобороны, причиной падения военного самолета АН-26 могло стать то, что он зацепился крылом за землю.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

На таможне сегодня – ужас! Почему молчит Саакашвили? – Цымбалюк Усидит ли Саакашвили на двух стульях в Украине и Грузии? - прогноз политтехнолога Прибытие белорусских оппозиционеров в Украину, ситуация на Донбассе и засекречивание отравления Навального: Актуальное на утро 8 сентября Саакашвили прокомментировал свое возможное премьерство в Грузии

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Катастрофа Ан-26 под Харьковом. Википедия блокирует СМИ. Местные выборы-2020 | Ток-шоу
Трагедия Ан-26 под Харьковом. Политический сезон: Местные выборы по-новому | Детали дня | 28.09.20
Катастрофа под Харьковом: каковы причины падения самолета Ан-26 с курсантами | Ток-шоу
Авиакатастрофа под Чугуевом: Кто виноват и кто ответит за трагедию? | Ток-шоу
Большая прачечная. Как зарабатывают деньги на борьбе с коррупцией в Украине |