В Харькове прощались с одним из курсантов, погибших в авиакатастрофе под Чугуевом

Церемония прощания с курсантом Вильховым, г. Харьков Укринформ

Дальше тело парня отправят во Львов, где его похоронят

Сегодня, 29 сентября, в Харькове прощались с одним из курсантов, погибшим в авиакатастрофе, которая произошла 25 сентября под Чугуевом. Трансляцию вел телеканал ZIK.

Так, церемония началась в 09:00 у Мемориала Славы. Прощались с Виталием Вильховым, который выжил в самой катастрофе, но утром 26 сентября скончался в больнице.

Церемония в целом длилась около 40 минут. Далее тело отправили во Львов, где парня должны похоронить.

С другими погибшими в авиакатастрофе попрощаются только после того, как будет завершена идентификация тел.

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Напомним, вечером 25 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области разбился военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил, а недавно вышел из шокового состояния. Вскоре его могут выписать из госпиталя.

По данным Минобороны, причиной падения военного самолета АН-26 могло стать то, что он зацепился крылом за землю.