В Харькове поймали банду псевдополицейских во главе с криминальным авторитетом

Злоумышленники незаконно лишали людей свободы, а также занимались вымогательством выкупов

В Харькове сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили группу лиц, которая совершала преступления, выдавая себя за сотрудников полиции, за кураторства одного из криминальных "авторитетов". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, о деятельности злоумышленников на территории Харькова правоохранителям стало известно в конце 2019 года. На счету фейковых правоохранителей немало преступлений, в частности вымогательство денег.

Так группа неизвестных поздно вечером в лесопарковой зоне города остановила 33-летнего наркозависимого мужчину. Выдав себя за полицейских, они начали требовать две тысячи долларов США, угрожая "привлечением к уголовной ответственности" за хранение наркотических средств.

Выяснив, что таких средств нет при мужчине, злоумышленники заставили его обратиться к родственникам. Перевести нужную сумму псевдополицейским пообещал брат мужчины. После чего на пленника надели мешок, посадили в автомобиль и отвезли в гаражное помещение. Там его удерживали до следующего утра, пока не получили деньги.

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Как отмечается, подобная ситуация случилась с 32-летний житель Харькова. За свое освобождение 32-летний мужчина должен был заплатить пять тысяч долларов США, или "полицейские" угрожали отправить его за решетку. Однако, необходимой суммы он не имел, то его родные были вынуждены встретиться с доверенным лицом 58-летнего местного криминального "авторитета" по кличке "Борода", на которого работала группа псевдополицейских.

Родственникам задержанного пообещали предоставить нужные 100 тыс. гривен в обмен на передачу в собственность квартиры. Когда же мать наркозависимого отказалась от этой аферы, заговорщики предложили подписать договор займа вышеуказанной суммы, которую нужно было вернуть за четыре дня. Только после подписания соглашения пленного освободили.

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Сейчас пятерым участникам преступной группировки, среди которых жители Харькова, 25-28 лет, и 25-летний действующий сотрудник одной из правоохранительных структур, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Готовится вручения им подозрения по ст. 146 (Незаконное лишение свободы человека) и ст. 353 (Самовольное присвоение властных полномочий) Уголовного кодекса. Что касается 58-летнего мужчины, криминального "авторитета", то его задержали и сообщили о подозрении по ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека) Уголовного кодекса.

Также по месту жительства фигурантов группы, в их автомобилях и гаражных помещениях правоохранители провели санкционированные обыски. Были обнаружены и изъяты наркотические средства, оргтехника и мобильные телефоны. По адресу проживания криминального "авторитета" также изъяли наркотики: героин, марихуану, так называемые "шишки" и "грибы", а также холодное, огнестрельное оружие и наличные деньги в разной валюте.

Вместе с тем правоохранители освободили из плена мужчину, которого незаконно удерживали с целью эксплуатации участники преступной группировки.

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Напомним, ранее на Закарпатье полиция разоблачила преступную схему местных чиновников из растраты десятков миллионов государственных средств, предусмотренных на борьбу с коронавирусной болезнью в регионе.

Впоследствии стало известно, что правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам в рамках расследования схемы закупки должностными лицами Закарпатской облгосадминистрации некачественных средств индивидуальной защиты для врачей от COVID-19, сейчас проводят обыски на территории трех областей.