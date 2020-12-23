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В Харькове началось прощание с Геннадием Кернесом

Прощание в фойе Оперного театра продлится до 13:00, затем Кернеса похоронят на городском кладбище №2

В Харькове в Оперном театре началась церемония прощания с мэром Геннадием Кернесом, который на прошлой неделе скончался в немецкой больнице. Его отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, службу правил митрополит Онуфрий, передает "Бабель".

Как отмечается, возле театра образовалась длинная очередь горожан, которые пришли попрощаться с мэром. На фасаде театра установили большой баннер с портретом Геннадия Кернеса. На церемонию, в частности, прибыл мэр Киева Виталий Кличко.

Прощание в фойе театра продлится до 13:00, затем Кернеса похоронят на городском кладбище №2. Могила будет расположена напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

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Напомним, 17 декабря стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в результате коронавирусной болезни COVID-19. Его сердце остановилось ночью.

В городе из-за его смерти сразу объявили траур, который длился три дня.

Также сообщали, что из-за смерти Кернеса управление городом перейдет к секретарю горсовета Игорю Терехову.

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