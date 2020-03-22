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В Харькове на памятники возле университета Каразина надели маски

Авторами инициативы стали студенты университета

На все памятники известным людям возле Харьковского национального университета имени Василия Каразина надели средства индивидуальной защиты - медицинские маски. Об этом рассказал на своей странице в Facebook проректор Анатолий Бабичев. 

"Студенты Каразинского не могут просто ничего не делать! Супер инициатива! Будьте осторожны, но спокойными, соблюдайте правила защиты! Не паникуйте, уважаемые харьковчане!) А главное - настроение и позитивный настрой!!! Сегодня все (7) памятников Каразинского надели средства защиты (по инициативе студентов, В.Н.Каразина и одного из основателей иммунологии И.И.Мечникова). Останемся оптимистами!!!" - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал анекдот о том, как депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский "лечился" от коронавируса с помощью водки и бани.

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