В Харькове на памятники возле университета Каразина надели маски

Авторами инициативы стали студенты университета

На все памятники известным людям возле Харьковского национального университета имени Василия Каразина надели средства индивидуальной защиты - медицинские маски. Об этом рассказал на своей странице в Facebook проректор Анатолий Бабичев.

"Студенты Каразинского не могут просто ничего не делать! Супер инициатива! Будьте осторожны, но спокойными, соблюдайте правила защиты! Не паникуйте, уважаемые харьковчане!) А главное - настроение и позитивный настрой!!! Сегодня все (7) памятников Каразинского надели средства защиты (по инициативе студентов, В.Н.Каразина и одного из основателей иммунологии И.И.Мечникова). Останемся оптимистами!!!" - говорится в сообщении.

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