В Харькове мужчина умер от малярии, которую подхватил в Экваториальной Гвинее

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В путешествии мужчина пострадал от укусов насекомых, но не обратил на это внимания

В Харькове мужчина умер от привезенной из Экваториальной Гвинеи малярии, во время путешествия его сильно искусали комары. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook.

"19 декабря 2020 года в Харькове зарегистрировали завозной случай малярии у 44-летнего мужчины. Как выяснилось во время эпидемиологического расследования, он вернулся из Экваториальной Гвинеи. На протяжении пребывания в этой стране малярией не болел, однако отмечал многократные укусы комаров. Информацию о проведении индивидуальной химпрофилактики выяснить не удалось", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к врачам больной обратился лишь через 10 дней после приезда. После сдачи анализов, диагноз малярия подтвердился. Впрочем из-за тяжелого состояния пациента, медикам не удалось его спасти.

Добавляется, что стоит в первые 24 часа после укуса насекомых обращаться за медицинской помощью. А путешествуя соблюдать рекомендации: принимать противомалярийные препараты, пользоваться средствами от комаров и одевать только закрытую одежду.

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