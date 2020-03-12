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В Харькове детские сады и школы не ушли на карантин: Прокуратура возбудила дело

Фото из открытых источников

За нарушение предусмотрен штраф в размере 100 необлагаемых налогом минимумов

Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство в связи с тем, что в четверг в детских садах и школах в областном центре ввели карантин из-за коронавирус, передает Укринформ со ссылкой на слова начальника пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко.

"Открыто уголовное производство относительно должностных лиц Харьковского горсовета по ч. 1 ст. 325 (нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемическим и другим инфекционным заболеванием) Уголовного Кодекса Украины", - отметил Чубенко.

По его словам, санкция статьи предусматривает штраф в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест на срок до пол года или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, правительство ввело с 12 марта карантин, который распространяется на все учреждения образования. Более подробно об ограничениях можно прочитать по ссылке.

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