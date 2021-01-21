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В Харькове 22 января объявили днем траура по погибшим в пожаре в доме престарелых

Фото из открытых источников

В городе отменят все развлекательные мероприятия и спортивные соревнования

В Харькове в пятницу, 22 января, объявили днем траура по погибшим в пожаре в доме для пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета

"В связи с пожаром, который привел к многочисленным человеческим жертвам, 22 января объявлено днем траура в городе Харькове. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в этот день будут приспущены государственные флаги и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Кроме этого, будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о пожаре в Харькове. Возгорание возникло в двухэтажном доме, переоборудованном под дом для пожилых людей. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружили тела 15 человек, 9 человек удалось спасти. 

В то же время прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители работают над задержанием владелицы дома престарелых "Золотое время" в Харькове, где произошел пожар, управляющего заведения уже допрашивают. 

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