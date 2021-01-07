live
Новости » Общество Читати новину українською

В ГСЧС предупредили о густом тумане и гололедице на дорогах

Flickr

Туман удерживается в северных, центральных и восточных областях

В Украине сегодня, 7 января, наблюдаться гололедица на автодорогах и туман. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"7 января ночью в юго-западной части, днем в большинстве областей дожди, местами с мокрым снегом, в южных и центральных областях местами значительные осадки; 8 января в северных, восточных, ночью и в центральных областях мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололед, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Кроме того, утром 7 января в северных, центральных, восточных областях сохранится туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый).

Спасатели отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Новости по теме: Морозы до -4: Синоптики дали прогноз погоды на январь

Напомним, сегодня, на Рождество, во всех регионах ожидается туман и дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха на юге прогреется до +11 градусов, а ночью в западных, центральных, северных и восточных областях возможны заморозки.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Сильный ветер и снег: Какую погоду ожидать на Рождество Поздравление с Рождеством Христовым от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко Во Львове накануне Рождества установили 4-метрового Дидуха. Фото Кутья на Сочельник: Кому можно, а кому нельзя есть
Loading...

программы канала ZIK

Январский локдаун. Тарифная вакханалия. Кризис в стране | Ток-шоу
Вакцинация и COVID-19 | Сергей Кравченко | Спецэфир на ZIK
Штрафовать за язык. Новые правила локдауна. Где вакцина? | Ток-шоу
Майдан. Дружба с Тимошенко и Ющенко | Евгений Червоненко | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Карьеру построил на
Дуэт