В ГСЧС предупредили о густом тумане и гололедице на дорогах

Туман удерживается в северных, центральных и восточных областях

"7 января ночью в юго-западной части, днем в большинстве областей дожди, местами с мокрым снегом, в южных и центральных областях местами значительные осадки; 8 января в северных, восточных, ночью и в центральных областях мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололед, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Кроме того, утром 7 января в северных, центральных, восточных областях сохранится туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый).

Спасатели отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

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Напомним, сегодня, на Рождество, во всех регионах ожидается туман и дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха на юге прогреется до +11 градусов, а ночью в западных, центральных, северных и восточных областях возможны заморозки.