В Грузии коронавирусом впервые заразился ребенок

Доброволец дезинфицирует христианскую церковь в Ухане, провинция Хубэй, Китай, 6 марта 2020 года EPA-EFE

Подросток является племянником женщины, которая заразилась коронавирусом во время поездки в Италию

В Грузии впервые коронавирусную инфекцию обнаружили у 12-летнего ребенка. Об этом сообщает News Tbilisi.

По словам директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, мальчик, у которого подтвердился COVID-19, был в группе из пяти человек, которые находились в самоизоляции из-за контакта с пациентом, прибывшим из Италии.

По данным СМИ, подросток является племянником женщины, которая заразилась коронавирусом во время поездки в Италию.

Также вместе с этой женщиной в Италии находилась мать подростка. Близкие этой женщины - семья из пяти человек. Их тоже изолировали.

Напомним, согласно последним данным, за весь период Министерство здравоохранения получило 40 подозрений относительно заболевания COVID-19 в Украине. А по состоянию на 10 марта на территории страны зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай коронавируса.

В целом в мире коронавирус подтвердился у 114 тысяч человек.