В Грузии коронавирусом впервые заразился ребенок
Подросток является племянником женщины, которая заразилась коронавирусом во время поездки в Италию
В Грузии впервые коронавирусную инфекцию обнаружили у 12-летнего ребенка. Об этом сообщает News Tbilisi.
По словам директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, мальчик, у которого подтвердился COVID-19, был в группе из пяти человек, которые находились в самоизоляции из-за контакта с пациентом, прибывшим из Италии.
По данным СМИ, подросток является племянником женщины, которая заразилась коронавирусом во время поездки в Италию.
Также вместе с этой женщиной в Италии находилась мать подростка. Близкие этой женщины - семья из пяти человек. Их тоже изолировали.
Напомним, согласно последним данным, за весь период Министерство здравоохранения получило 40 подозрений относительно заболевания COVID-19 в Украине. А по состоянию на 10 марта на территории страны зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай коронавируса.
В целом в мире коронавирус подтвердился у 114 тысяч человек.