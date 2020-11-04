В Госпотребслужбе рассказали, как в Украине могут усилить карантин

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По словам чиновника, дискуссия по этому вопросу только началась в правительстве

Правительство начало обсуждение ужесточения карантина в Украине и введение так называемой "черной" зоны. Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.

По словам чиновника, дискуссия по этому вопросу только началась в правительстве.

"Я знаю, что по поводу этого ("черной" зоны, - ред.) ведется дискуссия, что это один из вариантов внедрения кратковременных локдаунов, но как показывает практика разных стран это малоэффективное средство и приводит к снижению социальной активности", - сказал Рубан.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский считает, что локдаун в Украине могут ввести при 15 тыс. новых подтвержденных случаев коронавируса в сутки.

Впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов выступил против введения локдауна в Украине. По словам Степанова, введение тотальных ограничений негативно повлияет на экономическую ситуацию в Украине, однако стратегия адаптивного карантина правильная.

Позже Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести карантин выходного дня из-за увеличение заболеваемости на коронавирус COVID-19. По его словам, Минздрав будет просить Кабинет министров усилить карантинные ограничения в Украине.

Напомним, по состоянию на 4 ноября в Украине обнаружили 420 617 случаев коронавирусной болезни, за прошедшие сутки зафиксировано 9 524 новых случая-19. Согласно сообщению, за минувшие сутки заболели 313 детей и 408 медработников. В медицинские учреждения госпитализировали 1 514 человек. Подтверждено 199 летальных исходов.