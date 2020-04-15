В Госпогранслужбе заявили о первом случае COVID-19 среди сотрудников

Заболел пограничник одного из подразделений в Закарпатской области

Пограничники ГПСУ ГПСУ

В среду, 15 апреля, зафиксировали первый случай заболевания COVID-19 среди военнослужащих Государственной пограничной службы. Об этом сообщает прессцентр ГПСУ.

Согласно сообщению, пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад был госпитализирован в центральную районную больницу с повышенной температурой.

Тогда врачи диагностировали у него острое респираторное заболевание. Военнослужащему сразу провели экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат.

После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты, что поступили, подтвердили наличие у него заболевания COVID-19.

Как отмечается, в настоящее время состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме. Сейчас устанавливается круг всех лиц с кем пограничник контактировал. Также в подразделении проведены меры безопасности по недопущению распространения заболевания, в частности обеспечены меры по самоизоляции и обсервации персонала.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 15 апреля, в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровел.