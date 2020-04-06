В Госпогранслужбе объяснили, кто должен проходить обязательную обсервацию после пересечения границы

Сотрудники Госпогранслужбы на границе Государственная пограничная служба

Пресс-секретарь Госпогранслужбы отметил, что на границе продолжают оформлять согласия о самоизоляции

Обязательной обсервацией после пересечения границы должны заниматься все граждане, которые пересекают государственную границу, но существуют и некоторые исключения. Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Постановлением 255, которое вносит изменения в постановление о мерах безопасности по недопущению коронавирусной инфекции предусмотрена обязательная обсервация для граждан, которые пересекают государственную границу. Также там есть категория людей, которых это не касается (представители дипломатических учреждений, водители грузового транспорта, экипажи воздушных и морских судов).

Однако добавлю, что места для обязательной обсервации должны определить облгосадминистрации, а также выделить транспорт для доставки людей до определенных мест. И все это должно происходить в сопровождении представителей Нацполиции. Как отметило руководство государства, такие места (обсервации - ред.) сейчас определяются. Не исключено, что в ближайшее время эта норма будет функционировать полностью для всех людей, которые следуют в Украину", - сказал Демченко.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы отметил, что на границе продолжают оформлять согласия о самоизоляции. Так, с 22 марта было выдано более 46 тысяч разрешений на добровольную самоизоляцию.

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Напомним, с 6 апреля в Украине начали действовать усиленные ограничения карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19.