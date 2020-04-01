В ГПСУ объяснили, когда отменят ограничения на пересечение линии разграничения

Сотрудники Госпогранслужбы на границе Государственная пограничная служба

В ведомстве утверждают, что при весомых причинах граждане могут пересечь линию разграничения по отдельному решению командующего Объединенных сил

Пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств не будет осуществляться до отдельного распоряжения. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Для предотвращения пандемии, которую может вызвать COVID-19, продолжают действовать ограничения путешествий через КПВВ, пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств не будет осуществляться до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Госпогранслужбе отметили, что по веским причинам гуманитарного характера или критических жизненных обстоятельствах, граждане могут пересечь линию разграничения по отдельному решению командующего Объединенных сил. Для этого необходимо иметь соответствующие подтверждающие документы.

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Напомним, ранее в Госпогранслужбе перечислили перечень пунктов пропуска, которые еще функционируют со стороны Украины и смежных стран и которыми можно воспользоваться, если вы передвигаетесь на машине.