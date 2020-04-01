live
Новости » Общество Читати новину українською

В ГПСУ объяснили, когда отменят ограничения на пересечение линии разграничения

Сотрудники Госпогранслужбы на границе

 Государственная пограничная служба

В ведомстве утверждают, что при весомых причинах граждане могут пересечь линию разграничения по отдельному решению командующего Объединенных сил

Пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств не будет осуществляться до отдельного распоряжения. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Для предотвращения пандемии, которую может вызвать COVID-19, продолжают действовать ограничения путешествий через КПВВ, пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств не будет осуществляться до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Госпогранслужбе отметили, что по веским причинам гуманитарного характера или критических жизненных обстоятельствах, граждане могут пересечь линию разграничения по отдельному решению командующего Объединенных сил. Для этого необходимо иметь соответствующие подтверждающие документы.

Новости по теме: На границе с Россией задержали двух нарушителей карантина

Напомним, ранее в Госпогранслужбе перечислили перечень пунктов пропуска, которые еще функционируют со стороны Украины и смежных стран и которыми можно воспользоваться, если вы передвигаетесь на машине.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

У врача, с которым встречался Путин, обнаружили COVID-19 Россиян хотят обязать получать разрешение на каждый выход из дома У России из-за кризиса нет другого выхода, как пытаться снять санкции, - Мережко В РФ запретят людям жениться и разводиться до конца карантина
Loading...

программы канала ZIK

Депутаты приняли закон о земле. Зеленский подружился с Порошенко? | Ток-шоу
Блокирование трибуны. Правки к земельному законопроекта | Ток-шоу
Олег Ляшко | HARD с Влащенко | 31.03.20
Историческая ночь в ВРУ. Земля для МВФ | Ток-шоу
Святослав Олейник | HARD с Влащенко | 31.03.20
Геннадий Корбан | HARD с Влащенко | 31.03.20