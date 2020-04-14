В Госэкоинспекции сообщили о ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне и уровне радиации

"Ситуацию удалось переломить"

Сегодня огнеборцам удалось переломить ситуацию и остановить активный огонь в Чернобыльской зоне. За сутки-две очаги тления и возгорания погасят полностью.

Об этом во время ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения сообщил исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

Егор Фирсов отметил, что по состоянию на обед 14 апреля ситуацию с пожарами в зоне отчуждения удалось переломить и остановить активный огонь. С его слов, на то время оставалась тлеющая лесная подстилка и трава. Егор Фирсов не исключил, что могли появиться новые очаги возгорания, однако прогнозирует, что за сутки-двое огнеборцы полностью прекратят возгорания.

Егор Фирсов также сообщил, какова ситуация с уровнем радиации.

"По состоянию на сейчас и на прошедшие дни радиация пребывает в норме. Если говорить научным языком, она является на уровне 0,11-0,15 микрозивертов гаммы излучения. Это является нормой", – заверил он и призвал не верить фейковым сообщениям о повышенном радиационном фоне.

Как сообщалось, глава ГСЧС Николай Чечеткин на совещании с Владимиром Зеленским заявил, что пожар в Чернобыльской зоне было ликвидировано, однако тление, которые остались, будут гасить еще в течение нескольких дней.

Впоследствии стало известно, по состоянию на 12:00 14 апреля в Чернобыльской зоне обнаружены два новых очага пожаров.

Загрязненные в результате пожаров в Чернобыльской зоне воздушные массы движутся в южном и юго-восточном направлении. Об этом сообщили в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности.

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