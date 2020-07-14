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В городе Золочев Львовской области верующим мешают собираться на молитву

Телеканал ZIK

По словам священнослужителей, местные власти настраивали людей на срыв богослужений

Власти города Золочев во Львовской области мешают верующим собираться на молитву. Чиновники привлекают общественность, чтобы прекратить богослужения.

Подробности во время включения в эфире информационно-аналитического проекту "Великолепная четверка" на телеканале ZIK рассказал настоятель иерей Максим Йоенко.

"В данный момент на улице все спокойно, утром приезжали несколько телеканалов, снимали территорию и внутри, мы вызывали полицию", - уточнил он.

С его слов, городской глава созвал собрание возле их дома несколько дней назад. Он настраивал их на то, чтобы сегодня, 14 июля, около 18:00 собраться на "виче", чтобы не разрешать церкви Украинской православной церкви тут молиться и даже жить.

"Мы сегодня соберемся и заявим, что мы действительно община, мы имеем право молиться, у нас по сути все законно, мы общественный порядок не нарушаем, спокойно молимся. То есть они начинают больше нарушать порядок, подбивая людей на плохие поступки", - подчеркнул настоятель.

 

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