В горах Боливии нашли десятки новых видов, а также животных, которые давно считались вымершими

Среди животных, которые представлены в дикой местности: новые виды змей, "лягушка-лилипут" и бабочки, а среди цветов — невиданные до этого орхидеи

В Боливийских Андах в долине Зонго обнаружены 20 новых видов и "вымерших" животных Conservation International

В горах Боливии, что в Южной Америке, исследователи обнаружили местность, которая населена ранее неизвестными видами. Среди животных, которые представлены в хорошо сохранившейся дикой местности: новые виды змей, одна из которых имеет окраску боливийского флага, "лягушка-лилипут" и бабочки, а среди цветов — невиданные до этого орхидеи. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, эксперты описывают нетронутую местность в андской долине Зонго как "покрытую толстым слоем мха, орхидей и папоротника, заселенную разнообразными типами насекомых, лягушек и птиц, которые издают множество звуков на фоне громких водопадов. О результатах экспедиции объявили сегодня, 14 декабря, хотя она состоялась еще в 2017 году.

В Боливийских Андах в долине Зонго обнаружены 20 новых видов и "вымерших" животных Conservation International

"Мы не ожидали найти так много новых видов и снова увидеть виды, которые считались вымершими", — рассказал старший ученый экспедиции из экозащитной организации Conservation International Тронд Ларсен.

В частности, ученые обнаружили особо ядовитую змею из рода американских копьеголовых гадюк "bothrops", которую уже после экспедиции начали узнавать в других регионах Центральной и Южной Америки. Рептилия имеет большие клыки и органы чувств, помогающие выслеживать добычу по теплу ее тела.

В Боливийских Андах в долине Зонго обнаружены 20 новых видов и "вымерших" животных Conservation International

На вершинах гор также нашли змей, окрашенных в цвета флага страны — красный, желтый и зеленый.

В Боливийских Андах в долине Зонго обнаружены 20 новых видов и "вымерших" животных Conservation International

Другая находка - "лилипутская лягушка" - это миниатюрная амфибия длиной в один сантиметр. Она имеет коричневую окраску, что хорошо маскирует ее на фоне ила и почвы, где почти невозможно углядеть существо.

В Боливийских Андах в долине Зонго обнаружены 20 новых видов и "вымерших" животных Conservation International

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В долине Зонго также цветут орхидеи разных форм, размеров и цветов, имитирующих внешность насекомых для лучшего опыления.

В Боливийских Андах в долине Зонго обнаружены 20 новых видов и "вымерших" животных Фото: Conservation International В Боливийских Андах в долине Зонго обнаружены 20 новых видов и "вымерших" животных Фото: Conservation International

Несмотря на то, что все найденные виды являются для науки новыми, они хорошо известны коренным жителям региона — в частности открытая разновидность бамбука давно используется для строительства и изготовления музыкальных инструментов.

В Боливийских Андах в долине Зонго обнаружены 20 новых видов и "вымерших" животных Conservation International

Среди видов, которые считались вымершими, ученые выделяют "дьявольских" черных лягушек с красными глазами, которые исчезли еще 20 лет назад из-за строительства гидроэлектростанции в местности, которая была для них домом.

В Боливийских Андах в долине Зонго обнаружены 20 новых видов и "вымерших" животных Conservation International

Другой находкой стали бабочки сатириды, которых в последний раз видели почти 100 лет назад.

В Боливийских Андах в долине Зонго обнаружены 20 новых видов и "вымерших" животных Conservation International

"Виды этой местности постепенно адаптируются к климатическим изменениям, мигрируя к горным возвышенностям с более прохладными условиями — таким образом, для их сохранения необходимо оставить нетронутыми местные леса, которые служат коридорами для поиска более благоприятных условий существования", - считают ученые.

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