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В Голосеевском райсуде Киева произошла вспышка коронавируса

Суд Киева продолжил осуществлять судопроизводство, однако проведение заседаний приостановлено Фото из открытых источников

Прекращено проведение судебных заседаний и прием граждан

В Голосеевском районном суде города Киева обнаружили больных коронавирусом COVID-19 среди работников учреждения. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

Как отмечается, несмотря на наличие больных, суд продолжает работу, однако с учетом усиленных карантинных ограничений.

"Действующее законодательство не предусматривает приостановление работы суда, а следовательно Голосеевский районный суд города Киева продолжает осуществлять правосудие, для обеспечения доступа к правосудию", - пояснили в пресс-службе суда. 

Так, с целью безопасного нахождения в помещении суда, проведена уборка дезинфицирующими средствами всех поверхностей. Кроме этого, людей, которые контактировали с больными, было отправлено на самоизоляцию. 

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Также в суде были введены такие карантинные ограничения до 31 июля:

  • прекращено проведение судебных заседаний для участников судебных процессов в режиме видеоконференции в Голосеевском районном суде города Киева, кроме судебных дел, которые требуют срочного судебного разбирательства;
  • прекращено проведение личного приема граждан канцеляриями суда и архивом;
  • сотрудникам службы судебной охраны допускаются к помещениям суда исключительно участники судебных заседаний в защитных масках и после термометрии;
  • судьи Голосеевского районного суда проводят судебные заседания только с участием участников дела.

Также граждан сообщили о возможных альтернативных путях обращения в суд с исковыми заявлениями, ходатайствами, другими заявлениями, жалобами и тому подобное, в частности, посредством почтовой связи или электронной почты.

Напомним, по состоянию на утро 25 июля в Украине 63 929 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1590 летальных, 35 497 пациентов выздоровели. За минувшие сутки обнаружили 1106 новых случаев.

В Киеве за сутки зафиксировали 129 больных, таким образом общее количество зараженных возросло до 7525.

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