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Видео дня: В Германии создали гигантский портрет Бетховена на поле подсолнухов

Picture-Alliance via AFP

Из-за масштабов лабиринта увидеть его полностью можно только с высоты птичьего полета.

Семья баварских фермеров из города Уттинг-ам-Аммерзе создала огромный портрет Людвига ван Бетховена на поле, где растут подсолнухи, кукуруза и конопля. Об этом сообщает "Ридус".

Цветочная композиция приурочена к 250-летию со дня рождения композитора. Размеры лабиринта-портрета таковы, что увидеть их полностью возможно только с высоты птичьего полета.

Отмечается, что фермеры, вырастившие гигантский портрет, уже более 20 лет увлекаются созданием лабиринтов из растений. На этот раз для своего творчества они выбрали Бетховена.

"Конечно, это требует больших усилий. Конечно, все это делает не один человек. Всегда есть люди, которые помогают. Конечно, необходимо следить за процессом и не забывать о рисунке лабиринта, чтобы не сделать линию там, где ее не должно быть", - поделился фермер Коринн Эрнст.

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Ранее мы сообщали, что во Львове коммунальщиков просили положить новую брусчатку на тротуаре, вместо чего они залили яму бетоном и нарисовали "кирпичики".

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