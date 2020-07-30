В Генштабе ВСУ рассказали о провокациях России во время Sea Breeze-2020

Россию предупреждали о проведении учений в украинских территориальных водах

Украинско-американские учения Sea Breeze. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Россия увеличила присутствие своих кораблей неподалеку от тех, которые принимали участие в украинско-американских учениях Sea Breeze-2020. Об этом заявила командующая надводными силами в морском командовании НАТО Жанетт Моран в комментарии телеканалу "ДОМ".

Отмечается, что российские военные внимательно следили за передвижением украинских и американских военных, но не вмешивались, поэтому ход учений не был нарушен. "Думаю, что их присутствие здесь - как, впрочем, и наше стали частью современного контекста, особенно в Черном море. Каждый просто выполнял поставленную задачу, каждый согласно своих целей", – добавила командующая.

Вместе с тем, представитель Генерального штаба ВС Украины Андрей Ординович заявил, что российская сторона была проинформирована об этих учениях, но в ходе маневров российские военные создавали провокации. "Когда мы проводили тактическое маневрирование наших кораблей, было внедрение в тот или иной коммуникационный поток информации российскими представителями, которые заявляли, что мы зашли в территориальные воды Российской Федерации. Хотя мы проводили учения в юго-западном районе Черного моря – это исключительно территориальные воды Украины", – сообщил Ординович.

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Напомним, 20 июля в акватории Черного моря стартовали юбилейные, двадцатые, украинско-американские военные учения Sea Breeze-2020. В этом году из-за пандемии коронавируса учения прошли без контакта личного состава и ограничились только морской фазой с привлечением авиации.