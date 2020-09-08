В Генштабе не видят угрозы масштабного наступления НВФ на Донбассе

По словам начальника Генштаба, противник не смог бы скрыть подготовку к наступлению

В Генштабе заявили о невозможности сокрытия наступления со стороны НВФ Фото из открытых источников

Незаконные вооруженные формирования вряд ли могли использовать время перемирия для подготовки широкомасштабного наступления на Донбассе. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук в эфире одного из телеканалов.

Отмечается, что противник не смог бы скрыть развертывание артиллерии от украинской разведки. "Чтобы вести какие-то наступательные действия, необходимо создать ударную группировку, развернуть артиллерию на позициях, создать запас боезапасов, топлива. Сегодня при тех средствах разведки, которые у нас есть, это скрыть невозможно", – сказал Корнийчук.

В то же время начальник Генштаба сообщил, что подразделения НВФ неукомплектованы. "Мы сегодня фиксируем в их подразделениях, которые находятся на передовой, неукомплектованность. Низкая зарплата не дает возможности их укомплектовать", – заявил Корнейчук.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук заявил, что нарушения "тишины" со стороны незаконных вооруженных формирований направлены на дискредитацию договоренностей Трехсторонней контактной группы. По словам начальника Генштаба, Украину хотят выставить неспособной управлять Вооруженными силами.