В геноме коронавируса обнаружили первое большое изменение

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Исследователи считают, что фрагмент рядом с ORF8 пропал ориентировочно в начале февраля

Молекулярные биологи из Сингапурского национального университета заявили, что в геноме коронавирус COVID-19 обнаружен первую большую смену. Это говорится в статье для электронной научной библиотеки bioRxiv.

Оказалось, что из генома исчез фрагмент длиной в 382 "буквы"- нуклеотида. Это говорит о том, что геном этого вируса менее стабилен, чем считалось ранее.

"До настоящего времени ученые считали геном COVID-19 более стабильным, чем у возбудителей ближневосточной лихорадки MERS и атипичной пневмонии SARS. Мы открыли первую крупную смену - почти полное удаление участка по соседству с геном ORF8. Мы предполагаем, что благодаря этому появилась менее активная форма COVID-19", - пишут ученые.

Этот анализ показал, что у многих больных была новая форма вируса, в геноме которого по сравнению с более ранними версиями не было участка длиной почти в четыре сотни нуклеотидов. Исследователи считают, что фрагмент рядом с ORF8 пропал ориентировочно в начале февраля. Это изменило характер работы белка N и сделало новый подвид коронавируса менее активным на первых фазах заражения.

Напомним, всего в Украине было зарегистрировано 55 подозрений на заболевание коронавирусом, три образца еще исследуются.

Лабораторно подтверждено 3 случая заражения COVID-19: двое человек в Черновицкой области и один в Житомирской.

по Состоянию на утро 13 марта в мире было зарегистрировано 128 343 случая заболевания коронавирусом, из них 68 324 человек - выздоровел.