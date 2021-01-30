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В геноме человека обнаружили новые гены, связанные с раком

Ученые обнаружили новые гены, склонные к образованию рака Фото из открытых источников

Впрочем, они легко поддаются уничтожению

Генетики из США обнаружили в наименее изученных частях генома человека несколько сотен неизвестных ранее генов, которые провоцируют образование раковых опухолей. Об этом стало известно из данных Nature Biotechnology.

Как отмечается, исследователи из Института Броуда Гарвардского университета и Массачусетского технологического института, который реализует проект "Геном человека", экспериментально изучили 553 гена-кандидата. В ходе исследования, они проверили последовательность нуклеотидов в составе длинных некодирующих РНК.

Таким образом, ученым удалось выяснить, что в указанных 57 генах на самом деле есть место для синтеза белка, что не всегда становится безопасным.

При этом добавляется, что, применяя специальный ингибитор, наблюдалось приостановление развития раковых клеток.

Также исследователи добавили, что именно эти гены могут в дальнейшем использоваться для изобретения лекарства от недуга.

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Ранее сообщалось, китайские ученые изобрели способ, как заблокировать ген старения. Вероятным решением является применение генной терапии.

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