В ГБР попросили о домашнем аресте для Чорновол

Татьяна Чорновол Укринформ

Окончательную меру пресечения Чорновол суд должен установить после окончания расследования

Государственное бюро расследований предложило взять бывшую народную депутатку Татьяну Чорновол под круглосуточный домашний арест. Об этом говорится в обращении и.о. директора ГБР Александра Соколова по "делу Чорновол", сообщает пресс-служба ГБР.

Так, и.о. директора ГБР Александр Соколов отметил, что такое решение было принято по ряду смягчающих причин.

"Для обеспечения конституционных прав и свобод, учитывая то, что Татьяна Чорновол является матерью несовершеннолетних детей, является участником АТО, а также принимая во внимание ситуацию, которая сложилась с распространением COVID-19, следователями ГБР предложено суду на период дальнейшего следствия избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

В частности, окончательную меру пресечения Чорновол суд должен установить после окончания расследования данного уголовного производства и направлении его для рассмотрения по существу.

По информации Радио Свобода, 14 на заседании в Печерском суде защита Чорновол заявил об отводе судьи Сергея Вовка, после был объявлен перерыв в заседании на неопределенный срок.

"Я была вынуждена заявить ходатайство об отводе судьи. Такое счастье, что во время карантина в этом суде оказались трое дежурных судей. Они будут рассматривать этот отвод. (Меру пресечения будут избирать - ред.) после того, как рассмотрят этот отвод", - заявила бывшая депутат.

Напомним, 14 апреля Татьяна Чорновол прибыла на допрос в Государственное бюро расследований в деле о поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году, в результате которого погиб человек. Однако активистка отказалась давать показания в ГБР, меру пресечения ей планировалось избрать 14 апреля в 16:00 в суде.