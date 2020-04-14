В ГБР объяснили, почему не задержали Черновол после вручения подозрения

Татьяна Черновол Фото из открытых источников

В ГБР отметили, что в организации или участии в массовых протестах Черновол не обвиняется

Задержание бывшего народного депутата Татьяны Черновол после объявления сообщения о подозрении из-за отсутствия разрешения следственного судьи на её задержание невозможно. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отмечается, сторона обвинения о разрешении на задержание не обращалась, в связи с этим депутата отпустили.

Также в ГБР опровергли слова Черновол о том, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 УК Украины и подчеркнули, что в организации или участии в массовых протестах она не обвиняется.

"В отличие от Уголовно-процессуального кодекса 1961 года, в УПК 2012 года введены требования, согласно которых сама тяжесть совершенного преступления не является безусловным основанием для применения к лицу содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В связи с этим выдвижение подозрения Черновол без установления объективных данных о намерении лица уклониться от следствия и суда, не является основанием для избрания такой меры пресечения.

"Во время принятия решения относительно применения и избрания меры пресечения учитывается лицо, наличие у него устойчивых связей, процессуальное поведение и т.п.. Именно с учетом указанных требований УПК Украины принимается решение относительно избрания меры пресечения", - добавили в пресс-центре ГБР.

Напомним, 10 апреля бывшему народному депутату Украины Татьяне Черновол сообщили о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году. А сегодня, 14 апреля, Черновол прибыла на допрос в Государственное бюро расследований.