В феврале 2021-го года в Украине не будет ни одного протокола лечения, их аннулировала гражданка Супрун, – адвокат

Телеканал ZIK

Эксперт убежден, что в Минздраве об этих протоколах вспомнят за день до окончания их срока

В феврале 2021-го года в Украине не будет ни одного протокола лечения. Их аннулировала гражданка Ульяна Супрун.

Об этом в эфире ток-шоу "COVID-19: поддерживаем друг друга" на телеканале ZIK заявил адвокат Ростислав Кравец.

"Все врачи знают, что протоколы лечения гражданка Супрун аннулировала. В феврале следующего года у нас не будет ни одного протокола лечения. Министерство здравоохранения должно было еще в июне этого года всем предоставить для ознакомления эту информацию через интернет. И вот я думаю, оспаривать ли его, или не оспаривать", – заметил Ростислав Кравец.

Вместе с тем он добавил, что сейчас идет общественное обсуждение этого приказа, но по его мнению, в Минздраве давно должны были представить новые проекты протоколов лечения.

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"Их до сих пор нет. Более того, даже не создана комиссия, которая будет изучать эти проколы. Хотя в феврале уже все будут аннулированы", – подчеркнул эксперт.

Ростислав Кравец не исключает, что об этих протоколах в Минздраве вспомнят 19 февраля, как это часто бывает в Украине, за день до окончания их срока, и, возможно, будут проводить какую-то работу в этом направлении.

Как сообщали, врач-психиатр, общественный деятель, диссидент Семен Глузман заявлял, что медицинской реформой уничтожается вся сельская медицина в Украине.

Также ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что медицинская реформа Ульяны Супрун-это убийство медицинской системы в Украине.