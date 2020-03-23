В Фастовский центр первичной медико-санитарной помощи прибыла первая партия защитных медицинских масок от молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь"

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В Фастовский центр первичной медико-санитарной помощи прибыла первая партия защитных медицинских масок от молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь", сообщает 112.ua.



Решение о предоставлении соответствующей помощи медицинским работникам центра первичной медико-санитарной помощи было принято на совещании молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь", в которой также приняли участие представители общественных и благотворительных организаций.



Как отметил руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Артем Марчевский, медицинские работники сегодня подвергаются самой высокой опасности, так как фактически находятся на передовой в борьбе с вирусом COVID-19, а следовательно нуждаются в первоочередной помощи. По словам Артема Марчевский больницы сегодня - основные центры национальной безопасности Украины, именно исходя из этого и было принято решение начать деятельность молодежного крыла ОПЗЖ в эти тяжелые минуты для нашей страны.



Как сообщает руководитель Киевского областного отделения молодежного крыла ОПЗЖ Александр Замула, за последние годы здравоохранение было фактически уничтожено псевдореформами.



"К нам обратились работники Фастовской районной больницы, сегодня одной из кризисных в нашей области, с просьбой оказать помощь. Медицинские работники сообщили, что катастрофически не хватает средств защиты ни в отделение, ни в скорую помощь. Благотворительная организация Фонд "СВАРОГ" помогла нам в приобретении 2 тыс. медицинских масок, которые были немедленно переданы медицинскому коллективу районной больницы!" - завершил Александр Замула.