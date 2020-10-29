В Европе зафиксировали новый вид коронавируса, который быстро распространяется

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Новый вид вируса мутировал среди испанских сельскохозяйственных рабочих

Ученые начали фиксировать в европейских странах новый вид коронавируса, получивший название 20A.EU1. об этом пишет FT со ссылкой на исследования ученых из Швейцарии и Испании.

Ученые выяснили, что новый вид вируса мутировал среди испанских сельскохозяйственных рабочих и начал активно распространяться с лета 2020 года по большей части Западной Европы.

По мнению ученых значительную роль в его распространении сыграли люди, возвращавшиеся из отпусков в Испании. По словам генетика Базельского университета и автора статьи Эммы Ходкрофт, быстрое распространение 20A.EU1 показывает неудачность карантинных ограничений.

Она считает, что новый штамм вируса не похож не на одну известную версию Sars-Cov-2, отметив, что с этого вида мутировал еще один штамм коронавируса D614G. Исследователи уверены, что он сделал вирус более заразным.

Еще одна ученая Таня Штадлер из Высшей технической школы Цюриха утверждает, что полученные за последнее время образцы вируса из всей Европы базируются именно на этом варианте коронавируса.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Гаррис заявила, что в некоторых странах Европы в течение последней недели возросло суточное количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19.