В Европе от COVID-19 каждые 17 секунд умирает человек, - ВОЗ

Reuters

За последние две недели число смертей от COVID-19 выросло на 18%

В европейском регионе каждые 17 секунд умирает один человек от коронавируса (COVID-19). Об этом заявил глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге.

"На прошлой неделе в Европе было зафиксировано 29 тыс. новых смертей от коронавируса. Это означает, что в европейском регионе от коронавируса каждые 17 секунд умирает один человек", - сказал он.

Клюге добавил, что за последние две недели количество смертей от COVID-19 выросло на 18%.

"Я хотел бы подчеркнуть, что каждый раз, когда мы решаем следовать (карантинным – ред.) правилам или прекращаем распространять дезинформацию, мы способствуем тому, что люди не умирают из-за COVID-19. Сейчас в Европе ежедневно умирают в среднем 4500 человек от коронавируса. Этого можно избежать", - отметил он.

Ранее Клюге заявил, что страны могут не вводить жесткие локдауны, если 95% граждан будут носить маски.

Напомним, за минувшие сутки в Украине было зарегистрировано 13 357 новых случаев коронавируса.