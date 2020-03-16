В этом также существуют риски: Рубан о доставке еды из ресторанов на дом

Телеканал ZIK

Единственный совет для всех работников пищеблоков – готовить продукты питания в защитной одежде

Начальник Главного Управления Держпродспоживслужби в городе Киеве Олег Рубан заявил, что в доставке еды на дом при коронавирусной инфекции существует определенный риск.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK .

Отвечая на вопрос ведущей, есть ли риски в доставке еды на дом при распространении коронавирусной инфекции, Олег Рубан отметил следующее:

"В этом есть риск. Поэтому совет единая для поваров, работников пищеблоков – готовить продукты питания в защитной одежде. Это касается всех работников пищеблока", – сказал начальник Главного Управления Держпродспоживслужби Киева.

Так, объясняет эксперт, власть Киева решила закрыть заведения питания, потому что это закрытые помещения, в которых максимально реализуется воздушно-капельный путь передачи вирусов.

"А данный возбудитель – коронавирус передается максимально аэрозольным путем. И по данным американских ученых, данный возбудитель сохраняется в закрытых помещениях более 3 часов. Без изменения концентрации. Поэтому такие жесткие меры внедрены во всем мире. Поэтому и мы пошли на данный шаг Киева", – сказал начальник Главного Управления Держпродспоживслужби в городе Киеве.

Напомним, по состоянию на 16 марта, со времени появления коронавирус COVID-19 в мире зарегистрировали 169 387 случаев заражения инфекцией, из которых 81 тысяча в Китае. Согласно данным, от нового коронавируса смогли вылечиться 77 257 человек, от заражения умерли 6 513 пациентов.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:30 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом.

Также напомним, что в своем обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский призвал закрыть все заведения общественного питания. В то же время Зеленский подчеркнул, что они могут работать, доставляя еду домой.