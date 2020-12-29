В этом году в производство запустили 92 украинских фильма, - Минкульт

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В прокат вышли 20 украинских фильмов

В 2020 году при поддержке Государственного агентства по вопросам кино в прокат вышли 20 украинских фильмов. Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на live-конференции по итогам работы МКИП в 2020 году и планов на следующий год, передает "Укринформ".

"В кинопрокат вышли 20 украинских фильмов этого года, созданных при поддержке Госкино. Запущены в производство 92 проекта. Завершено в течение этого года 24 фильма", - подчеркнул Ткаченко.

По его словам, в этом году были проведены Дни украинского кино в Брюсселе, Италии, Хельсинки.

Также Ткаченко добавил, что в этом году была завершена цифровая платформа-каталог "Книги на рынке", которая позволит обеспечить прозрачность закупок книг для пополнения библиотечных фондов за средства государственного и местных бюджетов.

Среди нынешних достижений МКИП в международном сотрудничестве Ткаченко назвал ратификацию соглашения между Украиной и Канадой относительно совместного кинопроизводства, присоединение к Европейскому фонду поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ Eurimages, принятие программы о культурном сотрудничестве между Украиной и Итальянской Республикой на 5 лет, начало процедуры, необходимой для присоединения Украины к Конвенции Совета Европы о кинематографическую копродукцию.

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Ранее сообщалось, что Европейская киноакадемия объявила список лучших фильмов 2020 года. Виртуальная церемония награждения состоялась в Берлине 12 декабря.