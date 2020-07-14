В этом году приезд хасидов-паломников в Умань невозможен, - МИД

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Израильская сторона с пониманием отнеслась к такому шагу

В Министерстве иностранных дел заявили, что в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 проведение массового паломничества хасидов в Умань невозможно. Соответствующий документ обнародовал в Facebook мэр Умани Александр Цебрий.

Как отмечается, такое решение было принято, учитывая ряд факторов:

нынешняя эпидемиологическая ситуация в Государстве Израиль (относится к странам "красной зоны" из-за показателя заболевания COVID-19);

запрет на проведение массовых мероприятий в Украине;

нагрузка на украинские медицинские заведения;

необходимость создания значительного количества мест для обсервации и обеспечения безопасности жизни и здоровья как граждан Украины, так и иностранных граждан;

сложности с контролем правоохранительными органами за соблюдением паломниками режима самоизоляции.

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Также известно, что был проведен ряд переговоров и встреч между должностными лицами обеих стран, поэтому израильская сторона с пониманием восприняла отмену международного паломничества в Умань в этом году.

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Напомним, ранее городской председатель Умани Александр Цебрий высказался против приезда хасидов в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, однако попросил граждан высказаться в комментариях под видео.