В этом году девятиклассники будут сдавать ГИА письменно: В МОН опровергли вероятность онлайн-тестирования

В этом году ГНА будут проводить по образцу 2018-2019 годов Фото из открытых источников

Задания для учеников не будут усложнять

В этом году ученики девятиклассники будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) письменно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"В 2020/2021 учебном году ученики 9-х классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию в учебном заведении в письменной форме. Согласно нормативным документам аттестация выпускников 9-х классов может проводиться в учебном заведении или в форме внешнего независимого оценивания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, информация о тестировании в онлайн-режиме является недостоверной. ГИА в 2021 году будет проводиться по нормам 2018-2019 учебных годов, а задачи, как и обычно, будет утверждать руководитель учебного заведения.

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Ранее сообщалось, что, предположительно, ГИА в форме ВНО в этом году могут отменить. Соответствующее решение рассматривалось через призму ситуации в стране из-за коронавирусной пандемии.