В ЕС могут повторно закрыть границы из-за COVID-19

Фото с открытых источников

Причиной этого может стать ухудшение эпидемиологической ситуации в странах

Страны Европы могут повторно закрыть границы в случае стремительного распространения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает DW.

Так, по словам министра иностранных дел Германии Гайко Мааса, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации отдельные границы в Европе могут быть закрыты.

"Нельзя исключать еще одно закрытие границ, если количество заражений в одном регионе ЕС будет значительно выше, чем в другом", – пояснил Маас.

Однако, по его словам, соответствующее решение должно быть предварительно принятым в ЕС.

Также немецкий министр добавил, что пандемия коронавируса показала как сильные стороны Европейского Союза, так и его недостатки. В частности, Гайко Маас заверил, что во время этого кризиса страны ЕС улучшили координацию "и солидарно оказали помощь друг другу в темпе и измерении, которых до этого не было".

Напомним, в марте 2020 года в начале пандемии COVID-19 страны-члены Евросоюза закрыли свои границы для иностранных граждан. Тогда этот шаг не был согласован со странами-соседками или руководством ЕС.

Однако, после нескольких месяцев изоляции европейские государства начали открывать границы для стран-членов и Шенгенской зоны. В частности, в середине июня въезд и выезд иностранцам на свою территорию позволила Польша. А примерно через неделю границы открыла Испания.

По предварительной информации, сейчас закрытыми остались Норвегия и Финляндия, которые намерены снять ограничения на въезд и выезд в середине июля.