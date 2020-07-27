В экстренной медицинской помощи вызовы поделят на четыре категории

Первый заместитель главы Минздрава Ирина Садовяк Фото: Минздрав

Такое решение было принято для оптимизации оказания экстренной медицинской помощи

Первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк заявила, что в Украине вводятся четыре категории срочности вызовов карет скорой медицинской помощи и алгоритмов реагирования на них. Об этом она заявила во время брифинга, передает "РБК-Украина".

По ее словам, уже отработаны оптимальные алгоритмы оказания экстренной медпомощи по определенным категориям вызовов.

"На этапе реформирования отрасли мы отметили, что две трети пациентов не получают вовремя оказания помощи бригадой (скорой, - ред.). Из общего количества вызовов, а это 6,8 млн, 4,7 млн являются несвоевременными", - отметила Садовяк.

В частности, вызовы экстренной медицинской помощи разделены на такие категорий:

Категория 1 - это критическое состояние больного, которое требует немедленного реагирования, вмешательства или реанимационных мероприятий. Для этой категории вызова время до первого контакта с больным должно составлять менее 10 минут.

Категория 2 - экстренный вызов, к которому относятся потенциально серьезные состояния, которые могут потребовать быстрой оценки, неотложной помощи на месте или неотложной транспортировки. Время до первого контакта должно составлять до 20 минут.

Категория 3 - не экстренные состояния, которые не несут угрозы для жизни и здоровья пациента, например, обострения хронических заболеваний. Эти вызовы будут направлены на первичное звено, а при возможности на вызов поедет бригада, которая не задействована на вызовах для предыдущих категорий.

Категория 4 - непрофильные вызовы. Реагирование происходит без выезда бригады экстренной медпомощи, а пациент может получить консультацию по телефону, либо будет направлен на оказание помощи семейным врачом.

Кроме того, Ирина Садовяк добавила, что тариф на вызов бригады экстренной медицинской помощи повысили от 112 гривен до 163 гривен. А в целом с 1 июля до конца года дополнительно на экстренную медпомощь выделено почти 2 млрд гривен.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что необходимо существенно увеличивать штрафы и наказание за непропуск машины экстренной медпомощи.